- Premierul desemnat al Italiei, Giuseppe Conte, a renuntat la formarea unui guvern. Conte, un jurist fara experienta politica in varsta de 53 de ani, a fost desemnat miercuri, dar trebuia sa confirme aceasta numire si sa prezinte o lista de ministri pe care seful statului, Sergio Mattarella, sa o accepte.…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, i-a acordat oficial miercuri mandatul de premier lui Giuseppe Conte, nominalizat ca sef al guvernului de coalitia formata din partidul Lega, de extrema dreapta, si Miscarea 5 Stele (M5S).

- Giuseppe Conte, propunerea noii coaliții formate din Miscarea 5 Stele (M5S) si Liga pentru funcția de prim-ministru al Italiei, este deja subiectul unei controverse bizare, care se concentreaza in jurul studiilor. sale. Ce scrie in CV nu pare sa se potriveasca mai deloc cu realitatea. In plus, trecutul…

- Avocatul si profesorul de drept Giuseppe Conte (54 de ani) este propunerea noii coalitii populiste formate din Miscarea 5 Stele (M5S) si Liga (extrema-dreapta) pentru functia de prim-ministru al Italiei, a anuntat luni seara liderul M5S, Luigi Di Maio, relateaza AFP si DPA. Conte, necunoscut marelui…