- Expertul in drept constituțional, profesorul Teodor Carnaț, califica drept ilegala decizia președintei Maiei Sandu de a-i retrage lui Igor Gorgan gradele militare, dupa o investigație jurnalistica despre mesaje trimise unui presupus curator din forțele rusești. „Dar daca vine o sentința de achitare?…

- Pe 15 iunie, in intreaga țara și in Moldova de peste Prut este comemorata trecerea a 135 de ani de la moartea poetului național, Mihail Eminescu, dar la Galați manifestarile dedicate lui Eminescu au semnificații deosebite, pentru ca au loc la prima statuie ridicata in memoria poetului, la 1911, prin…

- Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a declarat, in cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la N4, ca spera ca familia sa sa nu fie nevoita sa treaca printr-o experiența similara cu cea a parinților magistratului Ion Chirtoaca, care au fost audiați de Comisia pre-vetting. Aceasta declarație…

- In intreaga țara au fost semnalate 312 incidente in legatura cu procesul electoral. Dintre acestea 114 nu s-au confirmat, iar 56 sunt in curs de verificare, conform comisarului-șef de poliție, Monica Dajbog, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne. Angajații MAI au intervenit operativ…

- Marian Shields Robinson, mama fostei Prime Doamne Michelle Obama, a incetat din viața la varsta de 86 de ani. Vestea morții sale a fost data de The Guardian și confirmata printr-un omagiu emoționant adus de Michelle Obama. Mama fostei Prime Doamne a captat atenția publicului dupa ce s-a mutat la Casa…

- In vremea lui Ceaușescu, duminica era singura zi libera din saptamana. In mod tradițional, aceasta se petrecea impreuna cu familia. Dar „genialul conducator” se hotarase sa transforme și aceasta tradiție. Dupa cum relateaza Dumitru Popescu, zis „Dumnezeu”, unul dintre ideologii regimului, incepand din…

- Cristian Popescu Piedone a impartașit astazi un mesaj profund despre importanța familiei, subliniind rolul crucial pe care aceasta il joaca in viața fiecaruia dintre noi. Intr-o postare pe rețelele de socializare, Piedone a descris familia ca pe o carapace sfanta unde ne retragem cand ne doare sufletul…

