Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cel de-al doisprezecelea battle din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, artiștii au analizat atent farfuriile concurenților. La degustare, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu s-au certat.

- Narcisa Birjaru face parte din echipa mov, echipa lui Catalin Scarlatescu de la „Chefi la cuțite”, sezonul 9. Concurenta s-a remarcat cu preparatele ei, dar și cu glumele și felul ei de a fi. Catalin Scarlatescu a vrut neaparat sa o aiba in echipa lui din acest sezon de la „Chefi la cuțite” pe Narcisa…

- Chef Cataalin Scarlatescu a avut ceva emoții in ediția din acaesta seara a show-ului culinar ”Chefi la cuțite”. Echipa juratului a ajuns la duel, dar o parte dintre concurenții sai au reușit sa-l surprinda placut. Cel mai mult a fost impresionat de preparatul Narcisei Birjaru, pe care susține ca o va…

- Toți o plac și o susțin pe Valentina Ionița de la Chefi la cuțite, insa puțini sunt cei care știu cu cine se iubește concurenta lui Catalin Scarlatescu. Incepem prin a va spune ca Valentina traiește o frumoasa poveste de iubire alaturi de Bogdan, care, ce credeți? Este chiar vecinul sau. La inceputul…

- Jurații emisiunii „Chefi la cuțite” au degustat farfuriile pregatite de concurenți in al patrulea duel din sezonul 9. Acesta a fost momentul in care Sorin Bontea și Florin Dumitrescu l-au certat pe Catalin Scarlatescu.

- In ediția 25 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” am putut s-o cunoaștem pe Valentina Ionița, o concurenta care a reușit sa ii surprinda pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și pe Catalin Scarlatescu din plin!

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu aduc publicului, in fiecare ediție „Chefi la cuțite”, un show savuros, condimentat cu de toate. Speak s-a strecurat in culise pentru a dezvalui ce se intampla in spatele camerelor, in episodul 10 „Speak @ cuțite”.