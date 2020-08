Un al treilea canadian a fost condamnat la moarte in China, intr-un dosar cu privire la droguri, pe fondul unor tensiuni diplomatice tot mai mari, de un an si jumatate, intre Ottawa si Beijing, a anuntat joi un tribunal, relateaza AFP potrivit news.ro.

Acest cetatean canadian, identificat in mandarina sub numele de Xu Weihong, era judecat in prima instanta cu privire la ”producere de droguri”, a precizat tribunalul intermediar din canton (sud).

Intrebat despre acest lucru, un purtator de cuvant al diplomatiei chineze, Wang Wenbin, a subliniat in fata presei ca acest caz ”nu ar…