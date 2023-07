Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Iacob a dezvaluit cum au incercat noii acționari de la Dinamo, Eugen Voicu și Andrei Nicolescu, sa-l inlature din funcția de administrator special al clubului. Vlad Iacob a confirmat in aceasta seara informația pe care Gazeta a dezvaluit-o in exclusivitate la inceputul lunii iulie: noii acționari…

- Din ultimele date publicate in Monitorul Oficial, Dan Gataiantu Junior, adus director financiar in club, a primit 4% din acțiunile Red&White 2022 Management SA, contra unui preț de 1 RON pe acțiune. Tranzacția s-a facut prin cesiune. Acționarii majoritari Eugen Voicu și Andrei Nicolescu i-au cedat fiecare…

- La plecarea lui Dinamo in cantonamentul din Slovenia, antrenorul Ovidiu Burca a dezvaluit ca i-a simțit „triști” pentru prima data pe noii acționari ai „cainilor”, Andrei Nicolescu și Eugen Voicu, reprezentanții Red&White. Burca spune ca Nicolescu și Voicu nu ințeleg de ce sunt atacați in spațiul public.…

- Razvan Zavaleanu, administratorul judiciar de la Dinamo, a anunțat ca roș-albii se afla in discuții cu alți 3 noi acționari. Zavaleanu pune insa presiune pe actualii investitori, Eugen Voicu și Andrei Nicolescu, cofondatorii Red&White, firma care deține 80% din acțiunile lui Dinamo. Administratorul…

- Acționarii lui Dinamo au lansat in premiera o noua platforma de crowdfunding prin care fiecare suporter poate ajuta clubul incepand cu suma minima de 1.000 de euro, iar in schimb aceasta se va alege cu acțiuni la club. In cadrul conferinței de presa prin care s-a prezentat noua platforma au fost prezenți…

- Eugen Voicu și Andrei Nicolescu, conducatorii celor de la Dinamo, au celebrat promovarea in prima liga de la Mioveni și au anunțat obiectivul indrazneț pe care il va avea echipa in sezonul urmator. Eugen Voicu a explicat ca formația va lupta pentru locurile din fruntea clasamentului, nu pentru a se…

- Eugen Voicu, acționar majoritar la Dinamo prin firma Red&White, a vorbit despre viitorul clubului alb-roșu și despre o posibila alianța cu CS Dinamo. Noul șef al clubului din Liga 2 a anunțat ca exista discuții cu reprezentații Ministerului Afacerilor de Interne pentru un posibil parteneriat. La inceput,…

- Ioan Andone, fost mare jucator și antrenor la Dinamo, nu are incredere in Eugen Voicu și Andrei Nicoelscu, noi acționari ai clubului din „Ștefan cel Mare”. Andone susține ca cei doi vor sa vanda acțiunile catre alți oameni de afaceri, dar tot ei sa se ocupe de managementul clubului. In acest context,…