Tensiuni în coaliție! Rețeta pentru pensiile speciale e așteptată de la Banca Mondială Raportul Bancii Mondiale cu privire la pensiile speciale, este așteptat in aceste zile de Guvern. Proiectul aprobat deja de Guvern se afla acum in dezbatere in Parlament. Ministrul Muncii, Marius Budai, va avea discuții cu reprezentanții Bancii Mondiale atat la sediul instituției, cat si la Guvern. Proiectul inițial de lege privind pensiile speciale a fost elaborat de Guvern pe baza unui raport preliminar al Bancii Mondiale. Surse politice spun ca raportul așteptat zilele acestea ar conține observații de substanța care trebuie implementate in noua lege. Raportul Bancii Mondiale O ultima varianta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

