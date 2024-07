Tensiuni în Coaliție pe cota unică. PNL trasează LINIA ROȘIE. Explicațiile lui Nicolae Ciucă „Sunt cele doua abordari in care se vorbește despre impozitarea progresiva pe plan fiscal bugetar viitor și susținerea cotei unice pe care PNL o considera o linie roșie pentru ca s-a demonstrat foarte clar in evolutia țarii ca aceasta cota unica a fost cea care ne-a permis sa atragem investitori și sa consolidam mediul de afaceri. Nu am discutat despre praguri.Din discuțiile avute cu ministrul Finanțelor, masurile care pot fi luate in acest moment sunt cele care vizeaza cheltuielile bugetare și pot sa asigure o reducere a cheltuielilor de pana la 5 miliarde”, a spus Nicolae Ciuca. PNL urmeaza… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

