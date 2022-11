Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei și președintele PNL, Nicolae Ciuca, anunța ca liberalii nu se bazeaza pe o alianța cu PSD in viitor și ca cel puțin in ceea ce privește alegerile, partidul nu se poate baza pe actualii parteneri de la guvernare. Mesajul lui Ciuca vine in plin razboi din coaliție privind procentul…

- Premierul și președintele PNL, Nicolae Ciuca, a transmis sambata, 19 noiembrie, ca partidul pe care il conduce trebuie sa se schimbe in vederea anului 2024, in care vor fi alegeri locale, parlamentare și prezidențiale, și ca PNL nu se va baza nici pe PSD, nici pe UDMR. Ciuca a precizat intr-o postare…

- "Cine uita trecutul e sa il repete". Acesta e un citat care se potrivește foarte bine in contextul campaniei desfașurate de partenerii de guvernare impotriva PNL pe subiectul energiei. Sa ne amintim unde am fost și unde nu ne mai dorim sa ajungem.O cronologie scurta:In 2018, sub conducerea domnului…

- ”Romania ramane o destinatie atractiva pentru investitorii din afara granitelor, iar economia noastra ofera noi oportunitati pentru antreprenori. Cresterea cu aproape o treime a numarului firmelor cu capital strain nou deschise in tara noastra in primele noua luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi…

- „Prima transa de 2,6 miliarde de euro din PNRR, platita azi de Comisia Europeana, reprezinta confirmarea indeplinirii obiectivelor asumate de Romania si acopera reforme ce contribuie la tranzitia digitala, mobilitate sustenabila, decarbonizare, audit si control, educatie si sanatate, dar si masuri preliminare…

- „Procentul de inmagazinare a gazelor naturale in depozitele nationale a depasit 80%. Romania a atins astfel tinta stabilita de Comisia Europeana pentru 1 noiembrie. Continuam proiectele deja incepute pentru asigurarea independentei energetice a Romaniei, precum extractia de gaze naturale din Marea Neagra,…

- Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG) și Asociația Internaționala a Producatorilor de Petrol și Gaze (IOGP), vor organiza in zilele de 21 și 22 septembrie cea de a 5-a ediție a Romanian International Gas Conference (RIGC) – From Versailles to Bucharest – Natural Gas, the Bridge Between Climate Action…

- Cu toate ca inca nu au fost demarate discuții, in Partidul Național Liberal (PNL), referitoare la candidatul pentru alegerile prezidențiale care urmeaza sa se desfașoare in anul 2024, exista deja o ipoteza care se bucura de susținere. Alina Gorghiu – președintele Senatului Romaniei – a declarat, la…