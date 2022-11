Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia, care si-a suspendat ajutorul financiar impotriva defrisarilor din Amazonia, in Brazilia, sub presedintia lui Jair Bolsonaro, va reincepe colaborarea cu Brasilia dupa victoria lui Luiz Inacio Lula da Silva in alegeri, a declarat luni pentru AFP ministrul norvegian al Mediului. Fii la…

- Președintele SUA, Joe Biden, l-a felicitat duminica pe politicianul brazilian de stanga Luiz Inacio Lula da Silva pentru ca a caștigat alegerile prezidențiale din țara sud-americana, care au provocat diviziuni, dar care au fost in cele din urma "libere, corecte și credibile", in fața actualului președinte…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, risca sa piarda turul doi al alegerilor prezidențiale, duminica. Deși a condus in mare parte din numaratoarea voturilor, dupa depașirea a 67% din voturi numarate, Bolsonaro a fost depașit de contracandidatul de stanga, Luiz Inacio Lula da Silva. Fii…

- Secțiile de votare s-au inchis duminica, in turul doi al alegerilor prezidențiale din Brazilia, in care se infrunta fostul lider de stanga Luiz Inacio Lula da Silva și actualul președinte de dreapta Jair Bolsonaro. Dupa primul tur caștigat de Lula, actualul președinte in exercițiu a erodat ușor avansul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca el are relatii bune si cu Luiz Inacio Lula da Silva, si cu Jair Bolsonaro, cei doi candidati din alegerile prezidentiale care vor avea loc duminica aceasta in Brazilia, informeaza vineri Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Candidatul favorit la alegerile prezidentiale din Brazilia, Luiz Inacio Lula da Silva, a promis ca, in cazul in care va fi ales la scrutinul de duminica, va pune capat despaduririi din Amazon si ar plasa Brazilia pe calea atingerii emisiilor zero de gaze cu efect de sera, relateaza BBC preluat de…

- Brazilia isi va alege pe 30 octombrie presedintele, intre fostul sef al statului, Luiz Inacio Lula da Silva, in varsta de 77 de ani si care a avut cancer, si presedintele in exercitiu Jair Bolsonaro, in varsta de 67 de ani si care a petrecut mult timp prin spitale dupa atentatul din 2018, scrie luni…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro și principalul sau rival electoral, Luiz Inacio Lula da Silva, au facut schimb de insulte duminica in timpul unei dezbateri electorale tensionate, in care Bolsonaro a lansat un atac personal la adresa unei jurnaliste care a pus sub semnul intrebarii raspunsul…