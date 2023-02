Tensiuni EXTREME lângă România. Retorica periculoasă a Rusiei: Republica Moldova, amenințată pentru depozitul militar din Transnistria Situația din regiunea separatista Transnistria este pusa pe masa de Rusia. Criza provoaca tensiuni majore. Autoritațile din Republica Moldova sunt in alerta pe zi ce trece de la amenințarile tot mai dese facute de Moscova. Zelenski a anunțat ca Putin urmarește un succes prin Transnistria. Același lucru susțin și analiștii militari și de politica externa care spun ca marea miza este depozitul de 20.000 de tone din Cobasna. Dupa ce Rusia a acuzat Ucraina ca a strans trupe, a mobilizat artilerii langa Nistru și a ridicat drone deasupra Transnistriei, Moscova a avertizat dur Occidentul ca orice amenințare… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

