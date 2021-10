Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea unor senatori de a expulza 300 de diplomati rusi din Statele Unite ar conduce la inchiderea facilitatilor diplomatice americane in Rusia daca este implementata, a avertizat Ministerul de Externe rus, citat miercuri de Reuters. Senatori democrati si republicani americani i-au cerut marti…

- Statele Unite si Rusia s-au certat in mod public pe tema efectivelor ambasadelor lor, semnaland astfel lipsa vreunui progres in acest dosar sensibil in pofida summitului Biden-Putin si lansarii unui „dialog strategic” prin care sa-si stabilizeze relatiile, relateaza AFP.

- Departamentul de Stat a anuntat vineri ca autoritatile ruse obliga Statele Unite sa concedieze cetatenii rusi angajati de misiunile sale diplomatice din Rusia si a avertizat ca plecarea acestora va influenta activitatile diplomatiei americane în aceasta tara, transmit AFP și Agerpres. "Începând…

- Presedintele SUA a reprosat marti Rusiei ca încearca sa perturbe alegerile legislative din 2022 din Statele Unite prin raspândirea ''dezinformarii'', potrivit unui discurs rostit în fata serviciilor de informatii, relateaza AFP. ''Uitati-va la ceea ce…

- Statele Unite și Rusia vor purta discuții la nivel înalt saptamâna viitoare, pentru a doua oara în doua luni, pentru a-și stabiliza relația tensionata, potrivit AFP.Dialogul, menționat „privind stabilitatea strategica” și organizat la summitul din 16 iunie între…