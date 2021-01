Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu este asteptat pe 21 ianuarie la Bruxelles pentru a incerca sa aplaneze tensiunile cu Uniunea Europeana care pregateste sanctiuni impotriva actiunilor "agresive" ale Ankarei in Mediterana, a anuntat luni purtatorul de cuvant al diplomatiei europene Josep Borrell,…

- UPDATE 14.30 Avionul de la Bruxelles cu acordul BREXIT la bord a aterizat pe aeroportul din Londra. Acordul are peste 1200 de pagini si cuprinde partea comerciala, partea de cooperare si acordul cu Euroatom. Incepe o noua etapa in relatia UE cu Marea Britanie, transmite mediafax.ro. Dupa luni de negocieri,…

- Ministrul de externe Mevlut Cavusoglu a anuntat luni ca Turcia nu isi va abandona drepturile si interesele in Mediterana de Est din cauza posibilelor sanctiuni sau critici ale Uniunii Europene, informeaza Reuters. In cadrul unei summit organizat vineri la Bruxelles, liderii UE au convenit…

- Boris Johnson si Ursula von der Leyen se intalnesc miercuri seara - la ora 19.30 GMT (21.30, ora Romaniei) - la Bruxelles, intr-o incercare de a inlatura obstacolele din calea unui acord intre Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) si de a evita o ieșire dezordonata a britanicilor din piata unica…

- Negociatorii britanici și ai Uniunii Europene se întâlnesc duminica la Bruxelles într-o ultima încercare de a ajunge la un acord privind comerțul post-Brexit, înainte ca acordul de tranziție sa se încheie, pe 31 decembrie, transmite Reuters.Premierul britanic…

- Vești bune de la Bruxelles. Uniunea Europeana ar putea da unda verde comercializarii vaccinurilor Pfizer și Moderna in a doua jumatate a lunii decembrie. O spune președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit careia totul depinde de rezultatele evaluarii pe care Agenția Europeana a Medicamentelor…

- Uniunea Europeana l-a invitat marti pe presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, sa intoarca pagina trecutului si sa accepte un nou parteneriat transatlantic, 'coloana vertebrala a unei noi aliante globale', transmite AFP. 'Sanatate, clima, digital, reforma sistemului multilateral…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie nu au ajuns inca la un acord privind cotele de pescuit in cadrul negocierilor privind relatiile post-Brexit, anunta Comisia Europeana, conform agentiei de presa Reuters, anunța MEDIAFAX."Nu am identificat inca o solutie in problema pescuitului", a declarat…