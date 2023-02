Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, se va intalni saptamana viitoare cu omologii sai din India, Japonia si Australia pe fondul tensiunilor crescute cu China, a indicat vineri un inalt responsabil american, transmite AFP.

- ​Mai ales din cauza tensiunilor tot mai mari cu SUA, China nu mai este o țara viabila pentru a produce acolo și a exporta apoi peste tot in lume, spune șeful companiei japoneze Kyocera. Aceasta companie este unul dintre marii furnizori de componente pentru producția de cip-uri, dar spune ca va deschide…

- Rusia isi va reduce productia de petrol in luna martie cu 500.000 de barili pe zi, echivalentul a aproximativ 5% din productia sa de titei, a declarat vineri vicepremierul rus Alexander Novak, dupa ce Occidentul a impus plafoane de pret pentru petrolul si produsele petroliere exportate de Rusia, transmite…

- Federația Rusa s-a clasat pe locul al V-lea pe lista celor mai puternice și influente țari asiatice, dupa SUA, China, Japonia și India - arata datele, publicate astazi de una dintre organizațiile de studii analitice și politologice cele mai influente din Australia - Institutul Lowy, realteaza TASS,…

- Oficiali din grupul celor sapte state puternic industralizate (G7) au convenit ca vor revizui pretul la care sunt plafonate exporturile de petrol ale Rusiei in luna martie, mai tarziu decat era programat initial, in ideea de a avea mai mult timp pentru a evalua piata dupa ce mai multe plafoane vor fi…

- In urma razboiului declanșat de Vladimir Putin in Ucraina și pe fondul renunțarii țarilor din Uniunea Europeana la gazele naturale din Rusia, piețele energetice mondiale au cunoscut schimbari importante. Astfel, Statele unite și Qatarul au ajuns pe primul loc la egalitate in topul exportatorilor…

- Statele Unite iau in considerare sa impuna restrictii de intrare pe teritoriul lor calatorilor venind China, unde autoritatile si-au relaxat brusc masurile de combatere a COVID-19, au indicat marti responsabili americani, scrie AFP. Statele Unite ”urmaresc datele stiintifice si recomandarile expertilor…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a indemnat joi China sa impartaseasca informatiile sale despre noul val de COVID-19 cu care se confrunta tara si a oferit din nou ajutor sub forma de vaccinuri, noteaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…