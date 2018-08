Tensiuni Canada-Arabia Saudită. Riadul înăspreşte tonul Premierul canadian Justin Trudeau a refuzat miercuri sa prezinte scuze Arabiei Saudite si si-a reiterat angajamentul de a apara drepturile omului in intreaga lume, la cateva ore dupa ce Riadul a amenintat Canada cu noi masuri punitive, relateaza AFP. La doua zile de la expulzarea ambasadorului canadian la Riad pentru ''ingerinta'', regatul saudit a inasprit tonul miercuri si a exclus orice posibilitate de mediere, luand in considerare chiar noi sanctiuni impotriva Ottawa. 'Canada a facut o mare greseala', a declarat ministrul de externe saudit Adel al-Jubeir in cadrul unei conferinte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

