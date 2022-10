Stiri pe aceeasi tema

- Cei treisprezece membri ai Organizației Țarilor Exportatoare de Petrol (OPEC), in frunte cu Arabia Saudita, și cei zece parteneri ai acestora, in frunte cu Rusia, se vor intoarce fizic in capitala austriaca, sediul cartelului, pentru prima data din martie 2020.

- Gigantul american PepsiCo a incetat sa mai produca bauturile Pepsi, 7UP si Mountain Dew in Rusia, la aproape sase luni dupa ce compania anunta ca isi va suspenda vanzarile si productia ca urmare a invadarii Ucrainei de catre Rusia, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Anuntul celor de la Pepsi vine…

- Ministrul Energiei din Arabia Saudita, prințul Abdulaziz bin Salman, a declarat ca volatilitatea "extrema" și lipsa de lichiditate inseamna ca piața futures este din ce in ce mai deconectata de elementele fundamentale, iar OPEC+ ar putea fi forțata sa reduca producția, informeaza Bloomberg. „Piețele…

- Statele Unite au declarat ca Rusia folosește cea mai mare centrala nucleara din Ucraina ca "scut nuclear" prin staționarea trupelor acolo, impiedicand forțele ucrainene sa riposteze și riscand un accident nuclear teribil, scrie Reuters, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- O prima nava cu cereale ucrainene ar putea pleca luni din portul ucrainean Odesa, conform acordului incheiat cu Rusia pe 22 iulie, a anuntat duminica presedintia turca, in timp ce la Kiev presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a estimat ca in urma invaziei ruse anul acesta recolta de cereale ar putea…

- Avtovaz, cel mai mare producator auto din Rusia, a anuntat ca pregateste lansarea unei editii limitate a modelului Lada Largus, dupa ce sanctiunile occidentale impuse Rusiei in urma invadarii Ucrainei au dus la oprirea productiei, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia si-a mentinut pozitia de cel mai mare furnizor de petrol al Chinei pentru a doua luna consecutiv in iunie, cumparatorii chinezi sporind livrarile la preturi reduse si reducand achizitiile mai scumpe din Arabia Saudita, transmite Reuters.

- Contractele futures pentru titeiul Brent cu livrare in septembrie au crescut cu peste 5 dolari dolari, sau cu 5,1%, pana la 106,27 dolari pe baril, dupa un avans de 2,1% consemnat vineri. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) cu livrare in august au avansat cu5,01 dolari…