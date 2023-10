Stiri pe aceeasi tema

- Situatia exploziva din Israel si Gaza risca sa se extinda, atrag atentia atat oficialii occidentali, cat si cei din zona. Intreaga regiune e pe marginea prapastiei, avertiza la Aman regele Abdallah al Iordaniei, dupa intalnirea cu seful guvernului federal german.

- Razboiul declanșat intre Israel și Fașia Gaza a dus la sute de decese și mii de persoane ranite. Din cauza faptului ca morgile sunt pline, spitalele folosesc acum camioane de inghețata pe post de morga. Iata ce se intampla in aceste momente!

- Egiptul și-a inchis punctele de trecere a frontierei cu Fașia Gaza și Israel in Peninsula Sinai, inclusiv doua care servesc drept porți de intrare pentru calatori in orașele Rafah și Taba, au declarat marți oficialii egipteni de securitate, relateaza The National News.Oficialii au spus ca autoritațile…

- Kremlinul a declarat luni ca ambasada sa nu are inca informații despre cați cetațeni ruși din Israel care ar fi putut fi raniți sau uciși dupa atacul-surpriza lansat de Hamas din weekend, informeaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, vorbind in cadrul unui briefing de presa…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat prelungirea OUG privind plafonarea prețurilor la alimente de baza pana la finalul anului. In același timp, șeful Guvernului a dat asigurari ca nivelul TVA pentru alimente si medicamente nu va creste peste valoarea de 9%.

