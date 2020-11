TENSIUNEA crește în SUA! Se protestează cu arme la vedere Centrul electoral din comitatul Maricopa, din statul american Arizona, unul dintre ultimele care trebuie sa mai numere voturi la alegerile prezidențiale din SUA din 2020, a inchis cladirea pentru presa și public dupa ce susținatori furioși ai lui Donald Trump s-au adunat in fața cladirii. Unii dintre ei sunt inarmați, iar polițiștii din forțele speciale de intervenție așteapta sa vada cum evolueaza lucrurile, conform The Guardian. Basescu IMPLORA autoritațile! E nevoie de MASURI DURE  Lucratorii departamentului care se ocupa de numararea voturilor vor continua procesul de numarare și de raportarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

