Tensiunea crește după ce un soldat kosovar i-a rănit pe doi tineri sârbi Poliția a patrulat pe strazile din Shterpce sambata (7 ianuarie), la o zi dupa ce un soldat kosovar in afara serviciului a ranit doi tineri sarbi in apropierea orașului stațiune de schi. In semn de protest la impușcaturile de vineri (6 ianuarie), unii localnici sarbi au blocat drumul principal care leaga Shterpce de restul țarii. Pompierii s-au aflat la fața locului a doua zi, cu furtunurile pe drum pentru a stinge cauciucurile arse din cauza protestului, relateaza Reuters. Poliția a spus ca ambele victime, in varsta de 11 și 21 de ani, au fost duse la spital și ranile lor nu pun viața in pericol.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Blocajele rutiere ridicate de sarbi in nordul Kosovo au ramas pe loc miercuri (28 decembrie), in pofida apelurilor comunitații internaționale de a solicita inlaturarea baricadelor de-a lungul și in apropierea graniței dintre Kosovo și Serbia. Incepand cu 10 decembrie, sarbii kosovari din nordul țarii…

- Sarbii care protesteaza in orașul Mitrovica din nordul Kosovo, divizat etnic, au ridicat marți noi baricade, la cateva ore dupa ce Serbia a declarat ca și-a plasat armata in stare de alerta maxima de lupta, in urma unor saptamani de escaladare a tensiunilor dintre Belgrad și Pristina. Ministerul sarb…

- Armata Serbiei a intrat in alerta de lupta, ca urmare a ordinului emis de președintele Serbiei, Aleksandar Vucic. Anunțul in acest sens a venit de la ministrul Apararii, Milos Vucevic, citat de presa de la Belgrad. Potrivit ministrului Apararii, armata este in „inalta alerta de lupta”. In paralel, ministrul…

- Forțele NATO de menținere a pacii in Kosovo au declarat luni ca investigheaza un incident armat in zona de nord unde tensiunile sunt la nivel ridicat, indemnand la calm dupa ce Serbia și-a trimis șeful armatei in zona de frontiera ca raspuns. Incidentul de duminica seara a avut loc in Zubin Potok, un…

- Polițiștii din Serbia au arestat un angajat de la un post TV rusesc, la granița cu Kosovo, anunța, la data de 13 decembrie 2022, presa de stat de la Moscova. Incidentul s-a produs in localitatea Raska din sudul Serbiei. Media din Rusia afirma ca persoana arestata de polițiștii sarbi este reporter. El…

- Uniunea Europeana este pregatita sa iși consolideze misiunea EULEX, insarcinata cu patrularea in nordul Kosovo, ca raspuns la ultimele tensiuni din regiune, a declarat luni șeful politicii externe a blocului, potrivit Reuters. „Am cerut statelor membre sa fie pregatite sa trimita intariri suplimentare…

- Uniunea Europeana a avertizat luni cu privire la „escaladare și violența”, dupa ce discuțiile de urgența dintre Kosovo și Serbia nu au reușit sa rezolve disputa lor de lunga durata privind placuțele de inmatriculare auto folosite de minoritatea etnica sarba din Kosovo, scrie Reuters. „Dupa multe ore…

- Unsprezece persoane au fost ucise sambata, printre care doi ofițeri de poliție, in urma unei busculade la un concert pe un stadion supraaglomerat din Kinshasa, susținut de cantarețul congolez Fally Ipupa, a declarat ministrul de interne. Stadionul Martirilor din capitala a fost umplut peste capacitatea…