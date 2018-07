Stiri pe aceeasi tema

- Primarul liberal al Timisoarei, Nicolae Robu, a declarat ca discursul PNL este paralel cu cetateanul si partidul trebuie sa schimbe acest lucru, sa-si defineasca doctrina si sa manifeste o o identitate proprie. El a precizat ca momentan nu este oportuna schimbarea lui Ludovic Orban de la sefia PNL.

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, le-a lansat liberalilor vineri un apel la unitate in aceasta perioada din care pot iesi „puternici”, iar presedintelui PNL, Ludovic Orban, ii propune sa mandateze parlamentarii liberali sa voteze noul Cod administrativ,

- O prima reacție din partea USR Timiș a aparut dupa ce Nicolae Robu a anunțat, in aceasta dimineața, pe Facebook, ca „iși asuma decizia de a aproba strangerea de semnaturi” pentru campania „Fara penali in funcții publice” in zona centrala a Timișoarei. Asta dupa ce membrii ai USR Timiș au fost avertizați…

- Dupa ce a anunțat ca tramvaiele de pe linia 6 revin pe traseu de la 1 iulie, primarul Nicolae Robu continua sa comunice ce se intampla la STPT, chiar și sub noua conducere. Edilul-șef spune ca a cerut noilor șefi ai societații sa comunice care sunt liniile pe care vor fi puse mai multe mijloace…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bistrita, ca este convins ca primarul Timisoarei, Nicolae Robu, este nevinovat in dosarul instrumentat de DNA in care acesta are calitatea de suspect. "Domnul Robu are inca o calitate de suspect,…

- Primarul liberal al Timisoarei, Nicolae Robu, a postat pe Facebook o noua compozitie muzicala a sa, pe versurile lui Eusebiu Camilar, interpretata la chitara dupa ce, potrivit propriei relatari, s-a intors ud "leoarca" la birou dupa o vizita la santierul pasajului Popa Sapca, informeaza...

- Tion.ro l-a intrebat pe Ludovic Orban, in cadrul unei conferințe de presa organizata la sediul PNL Timiș, daca partidul susține inițiativa „Fara penali in funcții publice”. Liderul liberal a raspuns „pe ocolite”: „PNL are proiect de lege inițiat la parlament prin care sa nu se permita persoanelor…

- Reprezentanții USR Timiș au dat publicitații un film in care e inregistrat dialogul dintre edilul Timișoarei, Nicolae Robu, și parlamentarul Nicu Facloi ”surprins” de cel dintai in timp ce strangea, pe strada, semnaturi pentru o petiție, in cadrul unei campanii derulate de partid.