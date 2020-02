Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Wetterbest preia compania Cortina WTB, potrivit unui comunicat al autoritatii de concurenta, remis, vineri, Agerpres. Wetterbest, companie membra a grupului Teraplast, activeaza in domeniile producerii si comercializarii sistemelor de invelitori…

- Judecarea apelurilor DNA Militar și ale ex-colonelului Daniel Dragomir a fost amanata, vineri, o saptamana, pe fondul protestului din instanțe.Dupa strigarea dosarului instanța a aratat ca in baza hotararii Adunarii Generale cauza se va relua in 13 februarie in afara orelor de protest, respectiv…

- Sunt tensiuni mari la Complexul energetic Oltenia! Trei lideri de sindicat au fost la un pas sa fie linșați de minerii din doua cariere de carbune, dupa ce aceștia au venit sa le prezinte noul contract colectiv de munca, anunța Antena3.Gabriela Scutea, propunerea de Procuror General al Romaniei,…

- Valeriu Zgonea, fost președinte al Camerei Deputaților a luat, joi, o decizie pentru sine, și a anunțat ca nu mai dorește audierea ultimului martor propus de el instanței de judecata in dosarul in care este acuzat de trafic de influența privind angajarea rudei unui om de afaceri.La termenul…

- Tribunalul București asculta luni pledoaria finala a procurorului DNA in dosarul Colectiv, privind partea de acuzații adusa fostului edil al Sectorului 4 , Cristian Popescu Piedone și celor din subordinea sa, legat de tragedia de la club.Pledoariile finale in acest dosar trebuiau sa inceapa…

- Cinci ieșeni, mama și copii, au chemat autoritațile in instanța. Reclamanții cer despagubiri de jumatate de milion de euro. „Ne-am pierdut singurul sprijin, din cauza nepasarii autoritaților!”, spune femeia. Membrii unei familii din Iași au decis sa dea in judecata Statul Roman. Pe langa aceasta, cei…

- Președintele american Donald Trump a anunțat creșterea tarifelor pentru importurile din China daca cele doua state nu vor reuși sa obțina un acord care sa incheie razboiul comercial ce marcheaza relațiile bilaterale dintre acestea, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.In cadrul…

- Un judecator de camera preliminara de la instanța suprema a ramas, luni, in pronunțare asupra unei excepții de nelegalitate invocata intr-un dosar trimis in judecata de magistratul Adina Florea, iar o eventuala admitere a acestei excepții poate anula tot dosarul și stabili ca toate actele efectuate…