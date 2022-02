TENSIUNE MAXIMĂ la Kiev! Armata Ucrainei a scos pe străzi o coloană imensă de vehicule militare Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, o operațiune militara speciala in Ucraina. Imediat dupa anunțul sau, mai multe explozii au inceput sa se auda in orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa, precum și in estul țarii. Operațiunea militara a Rusiei este una complexa. Armata Ucrainei spune ca 4 rachete balistice au fost lansate dinspre Belarus ACTUALIZARE 24 FEBRUARIE 15:40 Patru rachete balistice au fost lansate dinspre Belarus catre sud-vest, potrivit Forțelor Terestre ucrainene. Imagini cu o confruntare dintre doua avioane de vanatoare ale Rusiei și Ucrainei ACTUALIZARE 24… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

