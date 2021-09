Tensiune maximă în PNL: Se pregătește reducerea numărului de delegați de la 5.000 la 3.000 Jocurile de culise din PNL pentru alegerea președintelui au atins cote greu de imaginat și in zilele urmatoare fiecare tabara a pregatit mutari surpriza pentru cealalta grupare și invers. Una dintre cele mai spectaculoase mutari care se preconizeaza a avea loc la sfarșitul acestei saptamani este cea a echipei Cițu. Gruparea de susținatori a lui Florin Cițu a decis, surprinzator, convocarea sambata a Consiliului Național al PNL cu doar cateva zile inainte de congres. Potrivit informațiilor noastre, cei din echipa Cițu vor forța reducerea numarului de delegați de la 5.000 la 3.000 sub pretextul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Ludovic Orban spune ca decizia Birourilor Permanente reunite de a amana votul asupra motiunii de cenzura este profund neconstitutionala. „Astazi, o majoritate din Birourile Permanente reunite a decis amanarea dezbaterii si votului pe motiunea de cenzura, utilizand ca temei conflictul…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat sambata, in județul Hunedoara, ca la Guvern se pregatesc hotarari pentru demiterea tuturor prefecților și subprefecților USR PLUS. Președintele PNL Ludovic Orban a declarat sambata, in județul Hunedoara, unde a participat la prezentarea Moțiunii „PNL – Forța…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu, catalogheaza scandalul din PNL pentru șefia partidului dintre Florin Cițu și Ludovic Orban, ca fiind “golaneala”. “Nimic mai mult, nimic mai puțin”, susține șeful USR PLUS București. Afirmația lui Vlad Voiculescu, despre care o parte a presei a afirmat ca…

- Florin Cițu iși va depune miercurea viitoare moțiunea in care-și prezinta viziunea și planurile ca PNL , cu o zi inaintea contracandidatului sau, Ludovic Orban.Potrivit calendarului stabilit de liberali, candidaturile pentru șefia PNL trebuie depuse pana pe 25 august, dar termenul de depunere a moțiunii…

- Europarlamentarul Daniel Buda a fost obtinut, duminica, un nou mandat de presedinte al PNL Cluj, el fiind singurul candidat pentru aceasta functie. Pentru cele doua functii de prim-vicepresedinte au fost alesi fostul prefect Mircea Abrudean, actual secretar general adjunct al Guvernului, si primarul…

- Deputatul Adrian Cozma (35 ani) a fost ales, vineri, presedinte al organizatiei PNL Satu Mare, dupa ce timp de cateva luni a asigurat interimatul acestei functii, el obtinand peste 81% din voturile valabil exprimate in cadrul Conferintei judetene de alegeri. Potrivit rezultatelor anuntate de catre secretarul…

- Alegerile din PNL au intrat in linie dreapta la nivelul organizațiilor județene, fapt pentru susținatorii lui Florin Cițu și cei ai lui Ludovic Orban au inceput deja sa se poziționeze de partea cui vor fi la congresul din septembrie. Insa, exista și un numar destul mare de organizații județene care…

- Au plecat in același timp de la București, dar Ludovic Orban a ajuns mai tarziu decat Florin Cițu la alegerile din PNL Iași, iar președintele liberal a fost taxat de premier. „Asta este”, i-a transmis...