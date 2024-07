Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile din Franța au o miza uriașa, cu implicații nu numai pentru francezi, ci și pentru NATO și Uniunea Europeana Președinția lui Macron s-ar putea schimba dramatic in funcție de rezultatul votului de astazi, care poate aduce la putere, dupa zeci de ani, un partid de extrema dreapta. Nu exista nicio…

- Franța se pregatește pentru al doilea tur de scrutin legislativ, insa indiferent de rezultatul alegerilor de duminica, instabilitatea politica din Hexagon va avea efect asupra piețelor financiare și este posibil ca țara condusa de Emmanuel Macron sa se apropie de o „criza a datoriilor”, arata analiștii…

- Partidul de extrema-dreapta al lui Marine Le Pen și Jordan Bardella s-a impus, așa cum era de așteptat, in primul tur al alegerilor parlamentare anticipate din Franța, arata primele estimari. Marele infrant al serii este blocul centrist al președintelui Emmanuel Macron. Dilema lui Macron Dupa ce pariul…

- Mai multe localitați din Franța, in frunte cu capitala Paris, au devenit scena unor confruntari de strada violente. In noaptea de duminica spre luni, numeroși protestatari, in special comuniști și musulmani, au manifestat violent impotriva rezultatelor primului tur al alegerilor generale. Partidul de…

- Partidul de extrema-dreapta al lui Marine Le Pen a caștigat primul tur al alegerilor legislative anticipate de duminica din Franța, dar pentru a forma un guvern stabil are nevoie de o majoritate absoluta de 289 de locuri in parlament, pe care va incerca sa și-o asigure in al doilea tur, pe 7 iulie.…

- Francezii au fost chemati duminica la urne pentru primul tur al alegerilor legislative anticipate, iar primele exit poll-uri confirma sondajele de opinie, potrivit carora extrema dreapta iese pe primul loc. Francezii au participat masiv duminica la primul tur al alegerilor legislative istorice, care…

- Extrema dreapta franceza ramane pe val in ultimul sondaj de opinie cu privire la alegerile parlamentare ce vor avea primul tur de scrutin in aceasta duminica – Adunarea Naționala (RN) e creditata cu 36%, pe primul loc, in timp ce o coaliție a partidelor de stanga și extrema stanga ocupa locul doi cu…

- Partidul de extrema dreapta francez Adunarea Nationala (RN) primeste 34% din intentiile de vot pentru alegerile legislative anticipate, cu peste 15 puncte mai mult decat in urma cu doi ani, potrivit unui sondaj publicat luni, la o zi dupa anuntul neasteptat al dizolvarii Adunarii Nationale (parlamentul…