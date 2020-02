Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo si rivala FCSB sunt la egalitate, scor 1-1, la pauza derbiului Ligii I, partida ce conteaza pentru etapa a XXV-a a Ligii I. Sin (Dinamo) a marcat in minutul 37, iar Tanase a egalat, in minutul 45+9 (p). FCSB evolueaza in inferioritate din minutul 44, dupa eliminarea fundasului Iulian Cristea.1-0,…

- Neymar, atacantul celor de la Paris Saint Germain, a dedicat golul marcat impotriva celor de la Lille lui Kobe Bryant, anunța MEDIAFAX.Dupa ce a marcat primul gol al partidei in minutul 28, Neymar a transformat o lovitura de la unsprezece metri, in minutul 52, invingandu-l pe portarul Maignan.…

- Genoa, fara portarul Ionut Radu, a castigat, cu scorul de 2-1 (1-1), meciul disputat, duminica, pe teren propriu, cu Sassuolo, in etapa a XVIII-a a campionatului italian Serie A. Criscito a deschis scorul, in minutul 29, din penaltiy, iar pentru oaspeti a egalat Obiang, in minutul 33. Pandev a marcat…

- Louis Munteanu, jucatorul de 17 ani al echipei lui Hagi, a marcat golul victoriei in partida FC Voluntari - Viitorul, incheiata 1-2. Fotbalistul, intrat in locul lui Gabi Iancu minutul 70 al meciului, a reușit sa aduca cele trei puncte dupa ce a punctat in minutul 88, potrivit Mediafax."Sunt…

- FCSB s-a impus vineri, cu scorul de 2-0, in fața lui Gaz Metan Mediaș, in etapa 20 din Liga 1, scrie Mediafax.In minutul 49, Gaz Metan Mediaș a fost foarte aproape de a marca, dupa ce Roberto Romeo a centrat, iar Chamed a șutat din apropiere, portarul Balgradean avand insa o intervenție salvatoare.…

- Fotbalistul echipei Genclerbirligi, Bogdan Stancu, a marcat un gol in meciul pierdut, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-5, in fata formatiei Fenerbahce, in etapa a XIV-a a campionatului Turciei, scrie news.ro.Stancu, integralist la oaspeti, a inscris in minutul 78 si a primit un cartonas…

- Astra Giurgiu s-a impus, sambata, in fața FCSB-ului cu scorul de 3-1, in etapa 17 din Liga 1.FCSB a deschis scorul, in minutul 19, prin golul marcat de Harlem Gnohere, care a reușit sa inscrie dupa ce mingea respinsa de portarul Lazar a ajuns la el in fața porții. In minutul 30, Alibec a readus…

- Spania conduce Romania, scor 2-0, dupa ce Gerard Moreno a marcat in minutul 33 al meciului din preliminariile CE2020.Partida se disputa pe arena Wanda Metropolitano din Madrid.