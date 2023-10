Tensiune la meciul U Cluj-Farul. S-a lăsat cu încătușări Tensiunea s-a intensificat la finalul meciului de sambata seara dintre Farul și Universitatea Cluj, care s-a incheiat cu un scor de 1-1. Ultrașii suporteri ai echipei din Ardeal au fost implicați intr-un incident cu forțele de ordine, soldat cu imobilizarea și incatușarea unuia dintre aceștia. Situația a escaladat dupa fluierul final al arbitrilor, in special din cauza unei situații neobișnuite. Galeria clujeana a primit o notificare prin intermediul sistemului de amplificare ca trebuie sa ramana in sectorul oaspeților pentru inca un sfert de ora, un protocol standard pe care suporterii trebuie… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

Sursa articol si foto: bzc.ro

