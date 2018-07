Stiri pe aceeasi tema

- Clubul din Iasi isi schimba din nou denumirea. Dupa CSMS si CSM Politehnica, echipa ieseana din Liga 1 se va numi incepand din sezonul 2018-2019 FC Politehnica, dupa ce clubul a primit dreptul de utilizare a siglei si a marcii verbale

- ACS Poli cauta termenii legali de a depune plangere penala impotriva arbitrului Sebastian Colțescu, care a acordat un penalty eronat celor de la Voluntari pe finalul meciului cu Juventus, scor 2-2. Golul venit in urma acestei lovituri de pedeapsa a salvat-o pe Voluntari de la retrogradare, iar președintele…

- La finalul partidei cu echipa craioveana CS Universitatea, din ultima runda a play-off-ului Ligii I de fotbal, Ionut Cioinac a anuntat ca in proportie de 95- nu va mai continua sa joace la CSM Politehnica Iasi. Fotbalistul a spus ca este dezamagit ca nu a ajuns la un acord cu presedintele executiv…

- CSM Politehnica Iasi a incheiat fara punct obtinut seria meciurilor disputate in deplasare in play-off-ul Ligii I de fotbal. Ultima sansa a trupei pregatite de Flavius Stoican de a scrie ceva la capitolul amintit a fost risipita vineri, la Ovidiu, cand Viitorul Constanta s-a impus cu 1-0. Faptul ca…

- FCSB a suferit o lovitura în lupta sa pentru titlu, luni seara, dupa ce a fost învinsa de CSM Poli Iasi cu scorul de 1-0 (0-0), în Copou, într-un meci din etapa a opta, penultima, a fazei play-off a Ligii I.

- CSM Politehnica Iasi a organizat ieri o conferinta de presa in care presedintele executiv Adrian Ambrosie, antrenorul principal Flavius Stoican si jucatorul Andrei Sin si-au prezentat intentiile legate de meciul cu FCSB, de luni, din etapa a opta a play-off-ului Ligii I de fotbal. Toti au dat asigurari…

- CSM Politehnica Iasi a inceput sa se gandeasca la alcatuirea lotului pe care va conta in sezonul viitor. Conform presedintelui executiv al clubului, Adrian Ambrosie, primii pasi au fost facuti in directia prelungirii contractelor cu jucatorii carora le expira contractul in vara. Ambrosie s-a aratat…