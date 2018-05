Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU urmeaza sa se reuneasca marti in urma violentelor de la frontiera cu Fasia Gaza in care 55 de palestinieni au fost ucisi de tirurile israeliene, in cursul ciocnirilor si manifestatiilor impotriva inaugurarii ambasadei americane de la Ierusalim, transmite AFP, conform…

- Consiliul de Securitate al ONU se reuneste marti, la o zi dupa violente sangeroase la bariera de securitate cu Fasia Gaza, unde militari israelieni au omorat aproape 60 de palestinieni, printre care și un bebeluș de doar cateva luni, in confruntari si manifestatii contra inaugurarii Ambasadei Statelor…

- China a facut marti apel la retinere, mai ales la adresa Israelului, la o zi dupa violentele sangeroase in timpul carora soldati israelieni au ucis cel putin 59 de palestinieni, in ciocniri si manifestatii impotriva inaugurarii ambasadei americane la Ierusalim, informeaza AFP. "Indemnam partile palestiniana…

- China a facut marti apel la retinere, mai ales la adresa Israelului, la o zi dupa violentele sangeroase in timpul carora soldati israelieni au ucis cel putin 59 de palestinieni, in ciocniri si manifestatii impotriva inaugurarii ambasadei americane la Ierusalim, potrivit Agerpres."Indemnam…

- Consiliul de Securitate al ONU se reuneste marti, la o zi dupa violente sangeroase la bariera de securitate cu Fasia Gaza, unde militari israelieni au omorat aproape 60 de palestinieni in confruntari si manifestatii contra inaugurarii Ambasadei Statelor la Ierusalim, relateaza AFP conform News.ro .…

- Consiliul de Securitate al ONU se reuneste, dupa violențele din Fașia Gaza, in care 55 de palestinieni au fost ucisi de tirurile israeliene , in cursul ciocnirilor si manifestatiilor impotriva inaugurarii ambasadei americane de la Ierusalim . Organizata la initiativa Kuweitului, reuniunea este programata…

- Consiliul de Securitate al ONU urmeaza sa se reuneasca marti in urma violentelor de la frontiera cu Fasia Gaza in care 55 de palestinieni au fost ucisi de tirurile israeliene, in cursul ciocnirilor si manifestatiilor impotriva inaugurarii ambasadei americane de la Ierusalim, transmite AFP. …

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut o ancheta independenta si transparenta dupa ultimele violențe din Fașia Gaza, in urma carora 16 palestinieni au murit, a anuntat purtatorul de cuvant Farhan Haq, citat de Reuters.