LA LIGA. Jucatorii, fanii și o parte din conducerea Barcelonei vor ca antrenorul Setien sa fie demis imediat. Inclusiv Rivaldo ii cere lui Bartomeu sa ia o decizie rapida: „Altfel, meciul cu Napoli, din Liga Campionilor, e in pericol”. Cand Messi a spus „totul s-a terminat din ianuarie, nu am mai jucat nimic", se referea in primul rand la Quique Setien, antrenorul de la Barcelona pe care nu il mai vrea la echipa. Și intreaga echipa il susține pe capitan. ...