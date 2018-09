Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron o va primi pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei, pentru o intalnire de lucru vineri la Marsilia (sud-estul Frantei), a anuntat luni Palatul Elysee, relateaza AFP. Intalnirea dintre Macron si Merkel se va concentra pe "subiecte europene, precum euro, migratia, piata…

- Presedintii francez Emmanuel Macron si egptean Abdel Fattah el-Sisi au ”subliniat urgenta unei dezescaladari si unei sustineri umanitare a (Fasiei) Gaza”, intr-o convorbire la telefon, joi, a anuntat Palatul Elysee, relateaza AFP. Presedintele francez ”a salutat eforturile egiptene in vederea unor progrese…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a oferit marti ajutorul tarii sale Italiei, in urma prabusirii unui viaduct rutier in orasul Genova, relateaza The Associated Press, conform news.ro.Macron, care se afla in concediu la resedinta prezidentiala in sudul Frantei, l-a sunat pe premierul italian Giuseppe…

- La inceput, nu avea prea mulți simpatizanți. Ba mai mult, antipatia fața de ea a fost cat pe ce sa-l coste pe Emmanuel Macron președinția. Totuși, acum, la un an și cateva luni de cand sunt la Palatul Elysee, Brigitte este admirata, respectata și privita ca un adevarat pion de nadejde al Franței. Lucru…

- Presedintele american Donald Trump si cancelarul german Angela Merkel au discutat miercuri, la Bruxelles, in marginea summitului NATO, la cateva ore dupa ce liderul american criticase cu virulenta Germania pentru dependenta energetica de Rusia si cheltuielile de aparare pe care le considera insuficiente,…

- Președintele francez Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, au mers in audiența la Papa Francis. Vizita s-a dovedit a fi o reușita, Emmanul stand intr-o intrevedere cu Papa Francisc mai bine de 50 de minute...

- Franta si Germania sunt foarte aproape de un acord privind reforma zonei euro, dupa cateva luni de controverse, a anuntat sambata seara ministrul francez de finante, Bruno Le Maire, citat de AFP, informeaza AGERPRES . Dupa o ultima runda de negocieri cu omologul sau german Olaf Scholz, desfasurata la…