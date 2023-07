Stiri pe aceeasi tema

- Dinasty și Future Stars, din cadrul școlii de dans Silver Dance Academy, reprezinta Romania la cel mai mare concurs internațional de dans, organizat in Europa. Este vorba despre o competiție la nivel mondial, la care participa 62 de țari din intreaga lume, inclusiv America, Japonia și China. Dar cat…

- Finalul de stagiune se apropie cu pasi repezi, nu insa inainte de a oferi publicului iesean una din cele mai apreciate lucrari ale repertoriului coral: celebra Carmina Burana de Carl Orff va purta spectatorii pe inaltatoarele sale acorduri, pe 23 iunie de la ora 19.00. Concertul va avea loc la Casa…

- Tenorul Stefan von Korch va invita la Vaduva vesela 2.0 pe 22 iunie la Opera Nationala Bucuresti Continue reading Tenorul Stefan von Korch va invita la Vaduva vesela 2.0 pe 22 iunie la Opera Nationala Bucuresti at Tabu.

- Novak Djokovici poate stabili numeroase recorduri in ceea ce va fi al șaptelea sau meci de campionat la Roland Garros: „Singurul lucru pe care il pot spune este ca sunt foarte concentrat”. CITESTE SI VIDEO S-au stabilit recorduri mondiale la reuniunea de atletism de la Paris 12:51 13 Razvan Burleanu…

- Imagini foarte rare cu singurul exemplar cunoscut de panda uriaș albinos. Animalul a fost surprins in salbaticie. Exemplarul traiește alaturi de alți urși obișnuiți intr-o rezervație din China. Ursul panda uriaș are in jurul a 5-6 ani și a fost fotografiat de experții Rezervației Naționale Wolong din…

- Aproximativ 15.000 alergatori au luat startul din Piața Constituției in cele 7 curse ale Semimaratonului Bucureștiului 2023. Podiumul a fost ocupat de atleți din Kenya și Etiopia, care au inregistrat timpi record.

- Modelul Dacia Spring este deja cunoscut de majoritatea oamenilor. Este o mașina electrica vanduta sub marca Dacia și fabricata in China. Pe langa costurile de intreținere și de funcționare mult mai mici ale mașinilor electrice in comparație cu cele cu motoare cu ardere interna, prețul de achiziție al…

- Ambasadorul chinez in Franța, Lu Shaye, a declarat ca fostele țari sovietice „nu au un statut efectiv in dreptul internațional”. „In dreptul internațional, chiar și aceste țari din fosta Uniune Sovietica nu au statut efectiv, deoarece nu exista niciun acord internațional care sa materializeze statutul…