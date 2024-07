Stiri pe aceeasi tema

- Lipova Symphonic City MARIA RADNA open air – unul din cele mai mare evenimente in aer liber dedicate muzicii culte din tara, il va avea in acest an in prim-plan in seara de 5 iulie pe tenorul STEFAN von KORCH. Solistul va oferi iubitorilor de armonii simf

- Lipova Symphonic City MARIA RADNA open air – unul din cele mai mare evenimente in aer liber dedicate muzicii culte din tara, il va avea in acest an in prim-plan in seara de 5 iulie pe tenorul STEFAN von KORCH. Solistul va oferi iubitorilor de armonii simfonice un recital extraordinar printre ale carui…

- Tenorul STEFAN von KORCH a fost invitat sa se alature Orchestrei Reino de Aragon din Spania Continue reading Tenorul STEFAN von KORCH intr-o noua colaborare cu Orchestra Reino de Aragon din Spania at Tabu.

- Pe 19 Iunie, doi tenori de varf din tanara generație se reunesc, in premiera pe scena salii Dalles Continue reading Tenorul STEFAN von KORCH si pianistul ALEXANDRU BURCA in premiera in OPERETA LOUNGE din cadrul TEATRULUI NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN, pe 30 MAI at Tabu.

- Pe 19 Iunie, doi tenori de varf din tanara generație se reunesc, in premiera pe scena salii Dalles Continue reading Tenorii STEFAN von KORCH si ALIN STOICA, alaturi de pianistul AlEXANDRU BURCA va invita la concertul NESUN DORMA pe 19 Iunie la Sala Dalles at Tabu.

- Emotia a fost cuvantul cheie pentru concertul de Arii celebre, pe care tenorul Stefan von Korch, baritonul Lucian Petrean si pianistul Alexandru Petrovici l-au daruit celor prezenti pe 19 Aprilie la Sala Dalles.

- Apropierea sarbatorilor Pascale si perioada Postului Mare sunt marcate la Centrul Cultural Metropolitan Ioan I Dalles printr-un eveniment de o rara bogatie spirituala si muzicala: concertul AVE MARIA - ARMONII SACRE sustinut de tenorul Stefan von Korch in

- Dupa o recenta aparitie de succes in Bal Mascat, la Opera Nationala din Bucuresti, Lucian Petrean, unul din cei mai titrati baritoni verdieni din Romania, va canta in premiera la Sala Dalles, pe 19 Aprilie alaturi de tenorul Stefan von Korch, in concertul de Arii Celebre ce va oferi publicului o extraordinara…