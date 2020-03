Tenorul spaniol Placido Domingo a anuntat duminica, pe contul sau de Facebook, ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. El a precizat ca a decis sa faca testul dupa ce a prezentat simptome de febra si tuse, insa a dat asigurari ca este "in stare buna de sanatate". "Cred ca este datoria mea morala sa va anunt ca am fost testat pozitiv pentru COVID-19, coronavirus. Eu si familia mea suntem in autoizolare, atat timp cat va fi necesar din punct de vedere medical", a afirmat tenorul spaniol, in varsta de 79 de ani. "In prezent suntem bine cu totii, insa eu am avut simptome de febra si tuse si…