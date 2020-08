Stiri pe aceeasi tema

- Tenorul Placido Domingo a fost recompensat joi la la Salzburg cu premiul onorific Osterreichischer Musiktheaterpreis pe anul 2020 pentru cariera sa profesionala remarcabila, prin intermediul unei ceremonii speciale, in timpul careia artistul spaniol a fost ovationat indelung, relateaza EFE.…

- Iubitorii de muzica clasica trebuie sa-si tina evantaiele inchise si sa suporte caldura la Festivalul de la Salzburg, care dispune de un plan elaborat de siguranta sanitara in loc de anularea sezonului ca urmare a pandemiei de COVID-19, relateaza dpa. Spectacolul de opera, concert si teatru de anul…

- Actrita britanica Tilda Swinton si regizoarea Ann Hui din Hong Kong vor primi la inceputul lunii septembrie cate un Leu de Aur pentru intreaga lor cariera cu ocazia celei de-a 77-a editii a Mostrei de la Venetia, festival care se va desfasura anul acesta cu un program redus din cauza pandemiei de coronavirus,…

- Anul acesta se implinește un secol de la inființarea primei echipe de fotbal din Campina. Redacția CampinaTV.ro continua sa va ofere interviuri cu oameni care au insemnat ceva in acest sport, in acest secol de fotbal campinean, invitatul acestui episod fiind Mara Ciobotaru. Chiar daca a inceput fotbalul…

- Luni seara, intr un parc din capitala, asadar in aer liber, respectand toate restrictiile impuse de pandemie, s au decernat premiile Gopo, eveniment anual ce recompenseaza cele mai importante realizari cinematografice nationale din cursul anului precedent. La cea de a XIV a editie, scena constanteana…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, va participa, joi, la ceremonia de depunere de coroane de flori de la Mormantul Ostasului Necunoscut, cu ocazia Zilei Eroilor sarbatorita de Inaltarea Domnului, la 40 de zile de la Sfintele Pasti. Astfel de ceremonii militare si depuneri de coroane vor avea…

- Uggie, un exemplar de Jack Russel care a fermecat o lume intreaga in productia cinematografica "The Artist" (2011), a fost numit cel mai bun actor canin din ultimii douazeci de ani si a fost recompensat, vineri, cu titlu postum, cu ''Palm Dog'', premiu acordat in mod obisnuit in timpul…