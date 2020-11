Stiri pe aceeasi tema

- Filmarile pentru continuarea „Black Panther”, productie Marvel, vor incepe in luna iulie a anului viitor, informeaza The Hollywood Reporter, care scrie ca distributiei se va alatura actorul Tenoch Huerta, cunoscut din „Narcos: Mexico”, potrivit news.ro.Planurile pentru continuarea lungmetrajului…

- 65 de milioane de euro este bugetul care ar urma sa fie in urmatorii doi ani la dispoziția legumicultorilor, pentru a culturi in sere si solarii. Noutatea ar fi ca țaranii vor avea libertatea de a decide ce anume sa planteze și nu vor primi subvenții doar pentru tomate. „Vom veni inclusiv pe aceasta…

- HBO a confirmat prequelul „House of a Dragon” pentru anul 2022. In ciuda pandemiei de coronavirus, prequelul serialului va fi gata in doi ani. Informația a fost confirmata de Casey Bloys, presedintele HBO, pentru Deadline. Conform acestuia, in acest moment este realizata distribuția pentru aceasta serie.…

- Actorul american Chadwick Boseman, cunoscut pentru rolul principal din „Black Panther”, a murit la inceputul saptamanii. Chadwick Boseman suferea inca din anul 2016 de cancer, conform unui mesaj publicat de familia sa pe Twitter. MARVEL i-a pregatit lui Chadwick Boseman un tribut post-mortem, in care…

