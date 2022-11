Stiri pe aceeasi tema

- Darren Cahill s-a intalnit vineri cu Simona Halep la un restaurant din Bucuresti, iar fostul antrenor al dublei castigatoare de Grand Slam pare ca si-a continuat sederea in tara noastra pentru a o ajuta pe aceasta in scandalul de dopaj in care este implicata. Darren si Simona au lucrat impreuna pret…

- Fostul antrenor al Simonei Halep a aparut intr-o fotografie alaturi de preparatorul fizic Theo Cercel și de antrenorul Daniel Dobre, intr-o postare facuta duminica pe Twitter de Cercel, scrie Hotnews.ro . Darren Cahill s-a intalnit vineri cu Simona Halep la un restaurant din București, in contextul…

- Virginia Ruzici, fostul manager cu care Simona Halep timp de 14 ani, a declarat ca este „100% convinsa” ca sportiva nu ar fi incalcat regulamentul și ii este alaturi in „lupta ei pentru adevar”, potrivit unui mesaj postat pe Instagram. „O cunosc pe Simona de mult timp și am lucrat cu ea timp de 14 ani.…

- Simona Halep (31 de ani, 9 WTA) a picat testul anti doping la US Open 2022 și a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritatea a Tenisului. Chiar și așa, Simona Halep a fost aparata de mai multe nume din lumea sportului romanesc precum Ilie Nastase, Sorana Cirstea sau Eduard Novak. …

- Simona Halep a fost depistata pozitiv la un test anti-doping efectuat in timpul turneului de la US Open 2022, in acest an, iar ulterior, Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului a suspendat-o provizoriu pe romanca. Pana acum, nume mari din tenis, dar și publicul larg au reacționat. Cea mai…

- Pompiliu Popescu, medicul echipei naționale de fotbal a Romaniei timp de 27 de ani, a declarat pentru gsp.ro ca exclude vina Simonei Halep in scandalul de dopaj și a menționat ca „niciun medic din lume” nu poate incuraja un sportiv sa ia un medicament interzis. Popescu il banuiește insa pe antrenorul…

- Vestea ca Simona Halep a fost depistata dopata cu o substanța interzisa a șocat mapamondul. Vineri, 21 octombrie, Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului a anunțat suspendarea provizorie a sportivei din Romania, din cauza ca in sangele ei s-a gasit Roxadustat. Presa internaționala a reacționat…

- Simona Halep (31 de ani, locul 9 WTA) a picat un test anti-doping la US Open 2022 și a fost suspendata provizoriu. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o substanța interzisa la ediția US Open din acest an. Jucatoarea…