Tenisul vine la fileu

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat ca au fost stabilite masurile de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS CoV-2 in unitatile de invatamant. Acestea au fost decise printr-un ordin comun, emis de Ministerului Educatiei si Ministerul Sanatatii, si sunt valabile pentru toate structurile…

- Pe zi ce trece vad cum lumea incepe sa se sature de versiunea oficiala a poveștii cu virusul. Ca o fi teoria conspirației, ca o fi doar o abureala ieftina, ca nu se pupa cifrele, ca a citit ceva pe Facebook și așa mai departe. Bulgarele de zapada este, inca, micuț, dar se rostogolește. Deocamdata […]…

- Avand in vedere ca la nivelul Grupului de Comunicare Strategica au fost primite alte intrebari referitoare la situații punctuale privind respectarea masurilor de distanțare sociala, dar și pentru a veni in intampinarea situațiilor legate de sarbatorile pascale in contextul din acest an, va punem la…

- Alin Nastasa, directorul Direcției de Sanatate Publica Bacau, și-a depus demisia. Acesta era la conducerea instituției din luna decembrie 2018, venind prin transfer de la Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Bacau, unde ocupa funcția de comisar șef. Atribuțiile de director DSP Bacau au fost…

- Evoluția situației din ultimele zile creata de atacul coronavirusului a impus masuri speciale și in magazinele care mai sunt deschise. Masurile deja se vad și sunt, evident, pentru protecția consumatorilor, dar și a propriilor angajați. Rezultatele se vad și in magazinele din județul Bacau. Am vazut,…

- ​Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat ca școlile din Romania vor ramane inchise și in perioada in care este decretata stare de urgența de catre președintele Klaus Iohannis. ”Deocamdata nu avem niciun termen pentru perioada de inchidere a școlilor, dar in perioada de stare de urgența școlile…

- Varianta umoristica Nu e pentru toata lumea, ci doar pentru un zgarcit. Acesta isi scoate banii de la banca, ii numara sa vada daca sunt toti si-i pune la loc in cont. Dar invataceii? In una dintre vizitele academicianului Solomon Marcus (1 mart. 1925, Bacau – 17 mart. 2016, Bucuresti) in orasul natal,…

- Vremea neobișnuit de calda din acest sfarșit de iarna i-a scos mai devreme din case pe gospodarii din Bacau, mulți dintre ei alegand sa-și cosmetizeze curțile sau zonele verzi din jurul blocurilor. Majoritatea dintre ei nu știu cum și, mai ales, unde sa arunce deșeurile vegetale, astfel incat sa nu…