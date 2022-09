Stiri pe aceeasi tema

- Carlos Alcaraz a devenit cel mai tanar lider mondial din istoria ATP grație victoriei din finala US Open 2022 contra lui Casper Ruud. Dupa succesul incredibil, ibericul a fost felicitat de compatriotul Rafael Nadal.​

- Sambata dimineața s-a stabilit și finala turneului masculin de la US Open, iar Carlos Alcaraz (Spania, 4 ATP) se va duela cu Casper Ruud (Norvegia, 7 ATP) in meciul pentru trofeu! Jucatorul care va caștiga finala va urca pe locul 1 mondial. Carlos Alcaraz – Casper Ruud este marea finala de la US Open…

- Jucatorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (19 ani, 4 ATP, favorit nr. 3) a declarat sambata ca este pregatit fizic si psihic si ca nu-i este teama de de finala US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, de duminica seara, unde-l va infrunta pe norvegianul Casper Ruud (7 ATP, favorit nr. 5),…

- Carlos Alcaraz (19 ani, 4 ATP) și Casper Ruud (23 de ani, 7 ATP) s-au calificat in finala US Open. Caștigatorul va lua marele trofeu, dar va urca și pe primul loc in ierarhia ATP. Carlos Alcaraz - Casper Ruud, finala masculina la US Open, va fi duminica, televizata pe Eurosport Alcaraz a trecut in semifinale…

- Tenismenii spanioli Rafael Nadal si Carlos Alcaraz, doi dintre favoritii ultimului turneu de Mare Slem al anului, US Open, s-au calificat in optimile de finala ale aceste competitii, dotata cu premii totale de 60 de milioane de dolari, in urma victoriilor obtinute sambata la Flushing Meadows.…

- Tenismanul italian Jannik Sinner (10 ATP) a castigat primul sau turneu din acest sezon si al saselea din cariera in circuitul ATP. S-a intamplat duminica, la Umag (Croatia), turneu de categoria ATP 250, dotat cu premii totale de 534.555 de euro. Sinner s-a impus in finala in fata spaniolului Carlos…

- Tenismanul spaniol Roberto Bautista Agut a castigat turneul ATP de la Kitzbuehel (Austria), dotat cu premii totale in valoare de 534.555 de euro, in finala caruia l-a invins sambata in doua seturi, 6-2, 6-2, pe austriacul Filip Misolic, informeaza EFE, potrivit Agerpres.Bautista, in varsta de 34 de…

- Novak Djokovic și Rafael Nadal, primii doi capi de serie de la Wimbledon, și-au aflat astazi adversarii din cel de-al treilea turneu de Mare Șlem al anului. Ibericul a primit un traseu infernal spre finala, insa nici sarbul nu are cel mai facil tablou. Matteo Berrettini, finalistul de anul trecut, și…