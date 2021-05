Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul elvetian de tenis Roger Federer (8 ATP) a facut un apel catre organizatorii Jocurilor Olimpice 2020 de la Tokyo, programate pentru aceasta vara, sa puna capat incertitudinii cu privire la desfasurarea evenimentului, scrie Reuters potrivit Agerpres. Federer, cu 20 de titluri de Grand Slam…

- O petitie online care sustine anularea Jocurilor Olimpice de la Tokyo a strins aproape 200.000 semnaturi in citeva zile, in contextul in care pandemia de coronavirus contribuie la intensificarea opozitiei publice japoneze fata de evenimentul olimpic, transmite Reuters. Cu mai putin de tei luni inaintea…

- Marea Britanie va avea, pentru prima oara in istoria sa, un barbat si o femeie ca purtatori de drapel la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, in aceasta vara la Tokyo, informeaza Reuters. Aceasta initiativa, care a fost incurajata de Comitetul International Olimpic (CIO) ca parte a planurilor…

- Un inalt oficial al partidului de guvernamant japonez a anuntat ca anularea Jocurilor Olimpice de la Tokyo din acest an ramane o opțiune in cazul in care criza provocata de pandemia de COVID se agraveaza, informeaza Reuters. "Daca pare imposibil sa se mai desfasoare, atunci trebuie sa ne oprim", a declarat…

- Japonia a anuntat, marti, ca va elibera in apele marii peste un milion de tone de apa contaminata de la centrala nucleara Fukushima. Centrala a fost distrusa in 2011 de un puternic tsunami generat de un cutremur cu magnitudinea de 9 grade pe scara Richter. Decizia Japoniei ar putea infuria vecinii sai,…

- Comitetului Olimpic australian se bazeaza pe faptul ca toți sportivii din delegația ce va fi prezenta la Tokyo se vor vaccina anti-Covid pâna la începerea competiției. Ian Chesterman, vicepreședinte al Comitetului, sustine ca este o chestiune de ''bun simt'' ca sportivii…