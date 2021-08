Stiri pe aceeasi tema

- A fost o saptamana plina de tenis pe Baza Sportiva a SCM Bacau acolo unde s-a disputat ediția cu numarul 20 a turneului de tenis al Bacaului dotat cu premii in valoare de 25.000 dolari plus ospitalitate, turneu care s-a derulat sub titulatura „Dedeman- Simba Trophy”. Spre deosebire de edițiile precedente,…

- Tenismanul israelian Yshai Oliel, cap de serie numarul cinci, a castigat titlul in proba de simplu a turneului ITF de la Bacau, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce l-a invins in finala pe francezul Arthur Cazaux, al doilea favorit, cu 6-4, 4-6, 6-4. Oliel (21 ani, 447 ATP) a obtinut…

- Ajuns la ediția cu numarul 20, turneul internațional de tenis al Bacaului dotat cu premii in valoare de 25.000 dolari plus ospitalitate se va desfașura saptamana aceasta, pe terenurile bazei SCM Bacau, sub titulatura „Dedeman- Simba Trophy”. Spre deosebire de edițiile precedente, in care finanțarea…

- In perioada 3 iulie 2021-10 iulie 2021 s-a desfașurat la clubul Sporting Club din Sassuolo-Italia, sub egida Tennis Europe, turneul internațional de tenis de camp, Torneo U 14-Sassuolo, competiție de categoria a III-a din calendarul Tennis Europe, nivel 14 ani. La aceasta competiție in care formatul…

- Punct ochit, punct lovit: Adrian Raspopa și-a adjudecat Raliul Moldovei Bacau powered bt Dedeman Automobile! Anul trecut, la ediția aniversara, pilotului oneștean i-au lipsit patru secunde. Plus un dram de noroc. In 2021, totul s-a intors in favoarea celui care a luat startul in Raliul Moldovei in dubla…

- Aflat in pericol de a ieși din circuitul ITF, unul dintre cele mai importante turnee de tenis gazduite de Romania se va derula in august pe terenurile bazei SCM Bacau și va fi finanțat de Compania Dedeman și de Simba Invest. Valoarea turneului: 25.000 dolari plus ospitalitate Veste buna pentru iubitorii…