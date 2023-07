Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a castigat in premiera titlul la Wimbledon, duminica seara, dupa ce l-a invins in finala turneului de Grand Slam pe sarbul Novak Djokovic, cu 1-6, 7-6(8-6), 6-1, 3-6, 6-4.

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a castigat in premiera titlul la Wimbledon, duminica seara, dupa ce l-a invins in finala turneului de Mare Slem pe sarbul Novak Djokovic, cu 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6, 6-4.

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a declarat ca si-a indeplinit un vis dupa ce a castigat duminica turneul de la Wimbledon, chiar in fata unuia dintre idolii sai, sarbul Novak Djokovic, relateaza News.ro.„Este un vis devenit realitate pentru mine! Este grozav sa castig, dar chiar daca as fi pierdut,…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a castigat in premiera titlul la Wimbledon, duminica seara, dupa ce l-a invins in finala turneului de Mare Slem pe sarbul Novak Djokovic, cu 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6, 6-4, relateaza Agerpres.

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a castigat in premiera titlul la Wimbledon, duminica seara, dupa ce l-a invins in finala turneului de Mare Slem pe sarbul Novak Djokovic, cu 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6, 6-4.Foto: Reuters

- Liderul mondial Carlos Alcaraz (20 de ani) il va infrunta pe Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP) in finala Wimbledon 2023. Meciul va incepe la ora 16:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Eurosport. Marketa Vondrousova a caștigat turneul la feminin, dupa 6-4, 6-4 in finala cu Ons Jabeur de sambata. Novak…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic s-a calificat vineri pentru a noua oara in finala turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa o victorie in trei seturi in fata italianului Jannik Sinner, 6-3, 6-4, 7-6 (7/4).Novak Djokovic, in varsta de 36 de ani, numarul 2 mondial, poate egala recordul absolut de trofee…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul 2 ATP, a castigat singurul sau meci disputat pe iarba inainte de Wimbledon, joi, 6-3, 3-6, 10-7 cu americanul Frances Tiafoe, in cadrul turneului demonstrativ de la Hurlingham, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Djokovic, 36 ani, campionul en titre de la…