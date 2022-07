Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 21 ediție a celui mai important turneu de tenis al Bacaului, „Dedeman Simba Trophy”, competiție dotata cu premii in valoare de 25.000 dolari plus ospitalitate iși va definitiva maine tabloul principal, odata cu ultimele meciuri din calificari. Tot maine spre dupa-amiaza vor avea loc și primele…

- Cel mai important turneu de tenis al Bacaului, „Dedeman Simba Trophy” se pregatește de startul care va fi dat duminica, odata cu jocurile din prima faza a calificarilor. Ziua de luni este rezervata tot calificarilor, dar și tragerii la sorți a tabloului principal, ale carui prime meciuri vor debuta…

- Cel mai important turneu anual de tenis al Bacaului, „Dedeman Simba Trophy” a intrat in ultima linie dreapta a pregatirilor de start. Competiția ITF dotata cu premii in valoare de 25.000 dolari plus ospitalitate se pregatește sa-și definitiveze lista celor 20 de tenismeni acceptați direct pe tablou.…

- Garnizoana Bacau, Filiala Bacau a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Unitatea Administrativ-Teritoriala Bacau, Arhiepiscopia Romanului și Bacaului și Centrul de Cultura „George Apostu” organizeaza, pe 1 iunie, de la ora 11,00, la sediul Centrului de Cultura, programul „Jertfa eroilor…

- Dupa doi ani de pauza, impusa de pandemia COVID-19, FSC reia cel mai important eveniment caritabil al Bacaului, marcand in același timp un moment festiv: anul acesta Fundatia de Sprijin Comunitar implinește 25 de ani de activitate! Gala Premiilor Comunitații Bacauane este cel mai important și longeviv…

- Un nou punct obținut de divizionara B de fotbal feminin a Bacaului, Magura 2012: 1-1 acasa cu Vasas Femina FC 2, intr-un joc disputat in devansul etapei a 17-a. Și, implicit, un nou pas important pentru permanența in Liga a II-a. Prin remiza de duminica, parafata de golul Ralucai Ciubotaru (come-back…

- Lauri și premii pentru elevii bacauani, care au participat la fazele naționale ale olimpiadelor de limbi moderne. Cei care au urcat pe podiumul acestor competiții sunt: ✔️ La Olimpiada Naționala de Limba germana moderna 2022, organizata la Tg. Mureș intre 6 și 12 aprilie: • Premiul I și Premiul II proiect…

- Hristos a Inviat ! spun parinții și Adevarat a Inviat ! raspund credincioșii pelerinajului organizat, cu mila lui Dumnezeu și binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Ioachim, Arhiepiscop al Romanului și Bacaului, de catre parohia Margineni și parohia Luncani, prin intermediul Centrului de Pelerinaj…