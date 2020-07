Stiri pe aceeasi tema

- Stadioanele din Franta se vor redeschide pentru fani incepand cu 11 iulie, in contextul relaxarii treptate a masurilor impuse de pandemia de coronavirus, scrie Reuters, care citeaza guvernul de la Paris. Conform sursei, un numar de 5.000 de spectatori va fi acceptat in tribune intr-o prima…

- Presedintele Federatiei franceze de tenis ( FFT ), Bernard Giudicelli, a punctat faptul ca prezenta publicului la turneul de la Roland Garros va depinde doar de guvernul francez. Giudicelli a confirmat desfasurarea turneului parizian incepand cu luna septembrie si cu prezenta unui numar limitat de spectatori…

- Ilie Nastase crede ca turneul de la Roland Garros nu ar trebui sa se joace, daca in tribune nu vor fi spectatori. Fostul mare tenismen roman crede ca și in Liga I va fi plictiseala mare la meciurile care se vor disputa fara fani in tribune, anunța MEDIAFAX.Turneul de la Roland Garros se va…

- Ministrul Sporturilor, Roxana Maracineanu, a declarat ca Turul Frantei si turneul de la Roland Garros se vor desfasura cu spectatori, iar daca acest lucru nu va fi posibil din cauza evolutiei pandemiei de coronavirus, competitiile vor fi anulate, potrivit news.ro."Va mai trece putin timp inainte…