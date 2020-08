Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep va incerca, astazi, sa se califice in semifinalele turneului de la Praga. Numarul doi WTA o va intalni pe Magdalena Frech (Polonia, 174 WTA), intr-un meci care la prima vedere pare putin dezechilibrat. Halep și Frech nu s-au duelat pana acum, iar meciul va fi al treilea de pe arena centrala.…

- Ana Bogdan a rezistat doar 34 de minute pe teren in meciul cu Kristyna Pliskova din sferturile turneului de la Praga. Sportiva noastra a fost nevoita sa abandoneze din cauza unor probleme medicale. Ana (locul 92 WTA) conducea cu 5-2 in primul set in momentul in care a fost nevoita sa declare forfait.…

- Ana Bogdan, locul 92 WTA, a acces, marti, in turul doi al turneului de la Praga, cu premii de 275.000 de dolari. Bogdan a trecut in runda inaugurala de australianca Storm Sanders, locul 275 mondial si venita pe tablou ca lucky loser, scor 6-1, 6-1, relateaza News.ro.Citește și: Nelu Tataru…

- Surorile Karolina si Kristyna Pliskova au obtinut victorii in primele meciuri din cadrul turneului de tenis Tipsport Elite Trophy, a carui prima etapa este gazduita de insula Stvanice de pe Vltava, in apropiere de Praga. Tipsport Elite Trophy este o competitie demonstrativa care reuneste…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, numarul trei mondial, a debutat cu o victorie, 7-5, 6-1 cu Barbora Strycova, miercuri, in Grupa A a turneului demonstrativ Liverscore Cup, care are loc pe Stvanice, o insula aflata pe raul Vltava, in apropiere de Praga, potrivit site-ului federatiei cehe…