Tenis,​ WTA Palermo / Turneul va avea loc deşi o jucătoare a fost testată pozitiv la Covid-19 ​O jucatoare care urma sa participe la turneul de la Palermo a fost testata pozitiv la Covid-19, insa competitia, care va incepe luni, se va desfasura conform planificarii, a anuntat sambata WTA, scrie Reuters.WTA nu a indicat despre cine este vorba, dar a mentionat ca jucatoarea a fost izolata, iar toti cei care au intrat in contact cu aceasta au fost testati.Anuntul a fost facut cu putin timp inainte de debutul calificarilor."O jucatoare a fost testata pozitiv la Covid-19 si ... Citeste articolul mai departe pe cugetliber.ro…

