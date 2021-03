Tenis: Wawrinka, indisponibil câteva săptămâni după o operaţie la picior Jucatorul elvetian de tenis Stan Wawrinka (21 ATP) nu va putea participa la nicio competitie in urmatoarele ''cateva'' saptamani din cauza unei interventii chirurgicale la picior, noteaza dpa. Wawrinka va implini duminica 36 de ani, insa nu a mai castigat un titlu ATP din 2017 cand s-a impus pe zgura la Geneva, singurul succes mai notabil fiind in vara anului trecut cand a incheiat victorios la un turneu challenger la Praga. ''Dupa ce am avut probleme la piciorul stang, am optat pentru o interventie chirurgicala. Acum sunt bine, in curand voi relua antrenamentele'',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

