Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ” Ștefan cel Mare” Bacau au fost alaturi de elevi, parinti si profesori cu ocazia festivitatilor de deschidere a noului an scolar. Astazi au fost asigurate masurile de ordine publica la cele 28 de institutii de invatamant aflate in responsabilitate…

- Fermierii bacauani au inregistrat, in acest an, pierderi dupa pierderi, afacerile fiindu-le serios afectate atat de seceta prelungita, cat și de prețurile uriașe la ingrașaminte și combustibil. Zeci de mii de hectare au fost declarate calamitate, sumele pierdute cifrandu-se la sute de mii de euro.…

- Sport Club Municipal Bacau s-a prezentat cu doi tenismeni la turneul internațional Under 14 Biotehnos Series Cup de la Vadul lui Voda, in Republica Moldova. Este vorba de Razvan Doboșeru și Anastasia Munteanu, sportivi antrenați de Gabi Ciuntea. Daca in cadrul intrecerii masculine, Doboșeru a fost eliminat…

- Marți, pe terenurile de tenis ale bazei SCM Bacau au inceput meciurile de pe tabloul celei de-a 21-a ediții a „Dedeman Simba Trophy”, competiție dotata cu premii de 25.000 dolari plus ospitalitate. Partea de sus a tabloului de simplu presupune o serie de dueluri „fratricide” intre tenismenii romani.…

- De astazi și pana duminica, terenurile bazei SCM Bacau vor gazdui tradiționala competiție ITF rezervata Seniorilor/ Veteranilor, caștigatorii urmand sa fie recompensați cu premii, dar și cu cate 200 de puncte in ierarhiile internaționale de profil Se joaca de placere, inainte de toate. Dar se joaca…

- Patru subofițeri din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau, care au salvat patru vieți omenești au fost recompensați in aceasta dimineața de conducerea inspectoratului. Inspectorul șef, domnul colonel Adrian Babiș le-a acordat jandarmilor cate o diploma de merit pentru profesionalismul,…

- In weekend-ul care urmeaza, Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacau va intensifica masurile specifice de ordine publica, in vederea prevenirii unor incidente nedorite pe timpul manifestarilor publice cu participare numeroasa, de natura cultural-artistica, religioasa și sportiva, dar și in cadrul misiunilor…

- Valeriu Bogdaneț implinește, pe 26 iunie, 90 de ani. Fiind nascut la Soroca, in actuala Republica Moldova, la numai 8 ani, a fost nevoit sa plece in refugiu, dupa ce rușii au ocupat Basarabia. L-a cunoscut foarte bine pe Nicolae Labiș, fiind indragostiți, amandoi, de aceeași fata. „M-am nascut intr-o…