- Spaniolul Rafael Nadal si sarbul Novak Djokovic vor fi marile obstacole pe care elvetianul Roger Federer va trebui sa le depaseasca pentru a-si pastra titlul cucerit anul trecut la turneul de tenis ATP Masters 1.000 de la Miami (Statele Unite), potrivit listei participantilor pe care organizatorii…

- Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, a reconfirmat situația generala din cele doua circuite: in cel masculin lupta pentru record continua intre veterani, iar in cel feminin tinerele nu se tem de performanța. Turneul de la Melbourne a lasat cateva intrebari in urma sa. Va deveni Novak…

- Meciul dintre Simona Halep si Elise Mertens este programat sa inceapa la ora 2.00, ora Romaniei. Simona Halep si Elise Mertens s-au mai intalnit de trei ori pana acum. Halep s-a impus in fata belgiencei la Turneul de la Madrid din 2018, la Roland Garros tot in 2018. Jucatoarea belgiana a reusit…

- Spaniolul Rafael Nadal, numarul unu mondial, a lansat un apel catre administratorii tenisului sa creeze "o singura mare competitie mondiala pe echipe", in loc sa-i deruteze pe suporteri organizand Cupa Davis si ATP Cup intr-un interval de doar doua luni, informeaza Reuters. Nadal a castigat Cupa Davis,…

- Tenismanul elvetian Roger Federer a dezvaluit ca obiectivul sau pentru 2020 este sa castige „cat mai multe titluri“. Acesta spera ca printre trofee sa fie unul de Mare Slem sau o medalie olimpica. Federer incheie anul 2019 pe locul al treilea in clasamentul ATP. „Trebuie sa ma intorc la treaba alaturi…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, care incheie anul 2019 pe locul al treilea in clasamentul ATP, a dezvaluit ca obiectivul sau pentru 2020 este sa castige "cat mai multe titluri" si spera ca printre acestea sa fie unul de Mare Slem sau o medalie olimpica potrivit Agerpres "Trebuie sa ma intorc la…

- Grecul Stefanos Tsitsipas si-a propus sa castige un titlu de Mare Slem in 2020, in cadrul obiectivului sau de incheia sezonul viitor intre primii trei jucatorii ai lumii in circuitul profesionist de tenis, dominat in ultimele sezoane de Rafael Nadal, Novak Djokovic si Roger Federer, informeaza Reuters.…

- ”Lumea subestimeaza forta copiilor furiosi”, a declarat suedeza reporterilor si sustinatorilor ei, veniti sa o primeasca la debarcarea de pe catamaranul La Vagabonde, in Portugalia. ”Sunt furiosi si frustrati”, a mai spus ea, conform News.ro.Perspectiva unei noi interventii curajoase a…