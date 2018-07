Stiri pe aceeasi tema

- Italianul Matteo Berrettini (locul 84 ATP) a caștigat prima sa finala ATP din cariera, la turneul de la Gstaad (Elveția). In varsta de 22 de ani, Berettini l-a invins in ultimul act pe spaniolul Roberto Bautista Agut (17 ATP), cap de serie numarul 2, scor 7-6 (9), 6-4.

- Tenismanul spaniol Roberto Bautista, favoritul numarul 2 al turneului ATP de la Gstaad (Elvetia), s-a calificat sambata in finala acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 501.345 euro.

- Tenismanul spaniol Roberto Bautista, favoritul numarul 2 al turneului ATP de la Gstaad (Elvetia), s-a calificat sambata in finala acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 501.345 euro, invingandu-l in trei seturi, 6-7 (5/7), 6-4, 6-4, pe sarbul Laslo Djere. Bautista (30 ani), numarul…

- Tenismanul italian Fabio Fognini, principalul favorit al turneului ATP de la Gstaad (Elvetia), dotat cu premii totale in valoare de 501.345 euro, a fost eliminat in optimile de finala ale acestei competitii, fiind invins in trei seturi, 6-1, 3-6, 6-3, de estonianul Jurgen Zopp, intr-o partida disputata…

- Alize Cornet, 28 ani (48 WTA) a castigat al 4-lea ei titlu WTA din palmares si primul din acest an. Jucatoarea franceza de tenis Alize Cornet, favorita 1, a triumfat duminica in turneul WTA de la Gstaad (Elvetia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa ce a invins-o in finala pe luxemburgheza…

- Tenismanul italian Fabio Fognini (15 WTA) a castigat duminica turneul ATP de la Bastad (Suedia), dotat cu premii totale de 501.345 euro, dupa ce l-a invins in finala pe francezul Richard Gasquet (29 WTA) cu 6-3, 3-6, 6-1.

- Tenismanul argentinian Leonardo Mayer, cap de serie numarul sase, a fost invins de italianul Matteo Berrettini cu 3-6, 6-3, 6-4, luni, in prima runda a turneului ATP de la Bastad (Suedia), dotat cu premii totale de 501.345 euro. In alta partida, norvegianul Casper Ruud a dispus de spaniolul Jaume Munar…

- Hong Kong a fost cel mai scump oras din lume pentru cea mai mare parte a deceniului, iar din ce in ce mai multi miliardari au inceput sa locuiasca acolo, potrivit Business Insider. In 2017, in Hong Kong au aparut 21 de miliardari noi, ajungand astfel la un numar total de 93 de miiardari…