- Trei jucatoare romane de tenis au debutat cu dreptul, marti, la turneul ITF de la Buzau, Trofeul Fundatiei Tiriac, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, Alexia Iulia Marginean, Bianca Bulat si Denisa Elena Plesa, anunța Agerpres.Marginean a profitat de abandonul principalei favorite, Stefania…

- Jumatate din jucatoarele calificate in optimile de finala ale turneului de tenis Brasov Open (ITF), organizat de tenis Club Olimpia din Brasov si dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, sunt romance.Stefania Bojica (1), Maria Sara Popa (3), Bianca Elena Barbulescu, Carmen Andreea Herea, Alexia…

- Tennis: Eight Romanians qualify for round of 16 at Brasov OpenHalf of the players qualified for the round of 16 of the Brasov Open (ITF) tennis tournament, organised by the Olimpia Tennis Club in Brasov and endowed with total prizes of USD 15,000, are Romanian, told Agerpres. Stefania Bojica…

- Echipa Suediei s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal feminin, editia 2023, dupa ce a invins la limita, cu scorul de 2-1, selectionata Japoniei, vineri pe stadionul Eden Park din Auckland (Noua Zeelanda).Jucatoarele scandinave, care au eliminat in optimi nationala Statelor Unite,…

- Jucatoarea slovena de tenis Tamara Zidansek s-a calificat in semifinalele turneului BCR Iasi Open (WTA 125), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, vineri, dupa abandonul rusoaicei Daria Astahova, la scorul de 6-3, 3-3.Zidansek, cap de serie numarul opt, a obtinut victoria dupa o ora si 45 de…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu, principala favorita, s-a calificat, vineri seara, in semifinalele turneului BCR Iasi Open (WTA 125), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, dupa ce a invins-o pe elvetianca Jil Teichmann cu 1-6, 6-4, 6-0.

- Echipa de handbal a Universitații "Ștefan cel Mare" Suceava s-a calificat in semifinalele Campionatului European Universitar de handbal masculin. In sferturi de finala ale competiției care se desfașoara la Podgorica, in Muntenegru, echipa antrenata de Razvan Gavriloaia și Iulian Andrei ...

- Sapte romance, printre care si Patricia Tig, s-au calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului de tenis ITF de la Bacau, Trofeul Ion Tiriac, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, anunța Agerpres.Tig, a cincea favorita, a trecut de Tania Munteanu cu 6-1, 6-2. Celelalte romance victorioase…