Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean Julien Rojer au fost invinsi de cuplul Rohan Bopanna India Denis Shapovalov Canada , cu 6 2, 3 6, 10 7, joi, in sferturile probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Rotterdam ATP , dotat cu premii totale de 2.013.855 euro, precizeaza Agerpres.Bopanna…

- ​​Perechea formata din Horia Tecau și Jean-Julien Rojer s-a calificat, luni, în sferturile turneului ATP de la Montpellier, dupa ce a trecut de cuplul canadian Felix Auger-Aliassime/Denis Shapovalov.Horia și Jean-Julien s-au impus cu 6-4, 6-4, dupa o ora și 18 minute de joc.În…

- Perechea alcatuita din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer a fost invinsa de australienii Max Purcell si Luke Saville cu 6-7 (2-7), 4-6, 6-4, vineri, la Melbourne, in runda a doua a...

- Perechea alcatuita din tenismanul constnanțean Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat, miercuri, la Melbourne, in runda a doua a probei masculine de dublu din cadrul turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins cuplul Dominic Inglot (Marea Britanie)/Aisam-Ul-Haq…

- Perechea alcatuita din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat, la Melbourne, in runda a doua a probei masculine de dublu din cadrul turneului Australian Open, primul de Mare...

- Perechea formata din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer a fost desemnata cap de serie numarul opt in proba masculina de dublu din cadrul turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, care va debuta luni la Melbourne. Tecau si Rojer vor juca in primul tur contra cuplului…

- Tenismanul francez Gael Monfils a urcat pe locul 9, in dauna spaniolului Roberto Bautista Agut, in clasamentul mondial al jucatorilor profesionisti de tenis (ATP), dat publicitatii luni. Podiumul este neschimbat, cu spaniolul Rafael Nadal lider, urmat de sarbul Novak Djokovic si de elvetianul Roger…

- 2019 a fost un an cu varfuri pentru Horia Tecau, dar și cu o problema la picior care i-a afectat unele bucați din sezon. A putut conta insa fara rezerve pe sprijinul partenerului sau, Jean-Julien Rojer. Pare ca a venit vremea relaxarii, a liniștii de final de an. In realitate, programul e la fel de…